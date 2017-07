Schneider Electric compra Asco Power Technologies per 1,25 mld$

Daniela La Cava 27 luglio 2017 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Schneider Electric ha annunciato questa mattina di avere firmato con accordo per comprare la statunitense Asco Power Technologies per una cifra pari a 1,25 miliardi di dollari, in una transazione interamente in contanti. "Questa piattaforma - si legge nel comunicato odierno - andrà a rafforzare la piattaforma EcoStruxure Power di Schneider Electric nei mercati e segmenti chiave".