Sanofi compra Ablynx per 3,9 mld di euro

Daniela La Cava 29 gennaio 2018 - 08:38

MILANO (Finanza.com)

A distanza di una settimana esatta dall'annuncio dall'acquisizione della statunitense Bioverativ, arriva una nuova acquisizione per Sanofi. Il gruppo farmaceutico francese ha annunciato stamattina che acquisirà Ablynx, gruppo biofarmaceutico belga, che di recente ha respinto l'offerta messa sul piatto dai Novo Nordisk pari a 28 euro ad azione. Nel dettaglio, Sanofi offrirà per rilevare Ablynx 45 euro in contanti, che rappresentano un equity value di circa 3,9 miliardi di euro. L'operazione è stata approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società.