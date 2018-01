Sanofi acquisirà Bioverativ per 11,6 mld di dollari

Daniela La Cava 22 gennaio 2018 - 08:15

MILANO (Finanza.com)

Si accende la voglia di fare shopping nel mondo farmaceutico. In manovra la francese Sanofi che ha annunciato l’intenzione di acquisire la totalità delle azioni in circolazione di Bioverativ, società biotecnologica specializzata nello sviluppo di trattamenti per l'emofilia e altri disturbi ematologici rari. Il gruppo transalpino metterà sul piatto 105 dollari per azione (si tratta di un premio del 64% rispetto alla chiusura di Bioverativ dello scorso 19 gennaio), per un deal complessivo pari a circa 11,6 miliardi di dollari. L'operazione, si legge in una nota di Sanofi, è stata approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società. Il closing dell'operazione è atteso entro tre mesi.