Saint-Gobain acquista l'italiana Logli Massimo

Daniela La Cava 19 marzo 2018 - 08:56

MILANO (Finanza.com)

Saint-Gobain rafforza il suo portafoglio per le soluzioni vetro. Il gruppo francese ha annunciato questa mattina l'acquisizione Logli Massimo, azienda italiana fondata nel 1989 e specializzata nella produzione di sistemi per il vetro. La società, che oggi conta 60 dipendenti, è leader in Italia e si sviluppa in Francia e Benelux. I termini finanziari dell’operazione non sono stati comunicati la mercato.