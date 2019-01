Renault: vendite mondiali 2018 in rialzo del 3,2%, rimane davanti a connazionale Peugeot

Valeria Panigada 18 gennaio 2019 - 09:56

MILANO (Finanza.com)

Renault ha registrato nel 2018 vendite a livello globali in aumento del 3,2% al record di 3,88 milioni di auto, confermandosi per il terzo anno consecutivo come primo costruttore francese, davanti a Peugeot. Se si escludono i marchi cinesi di utilitarie Jinbei e Huasong, le vendite del gruppo, la cui governance sta attraversando una fase delicata dopo l'arresto di Carlos Ghosn in Giappone, sono scese dello 0,2% in un mercato mondiale in calo dello 0,3%. A livello geografico, la performance di Renault è stata stabile in Europa (+0,5%), mentre i mercati di Russia, Brasile e Africa hanno compensato la debolezza di Iran e India.