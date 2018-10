Renault rafforza cooperazione con Brilliance in Cina nei veicoli commerciali

Valeria Panigada 16 ottobre 2018 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

Lafrancese Renault rafforza la relazione con Brilliance China Automotive, con cui ha creato a gennaio una joint venture per la produzione e la vendita di veicoli commerciali leggeri. Le due parti hanno firmato oggi a Parigi un accordo di cooperazione strategica con i funzionari cinesi di Liaoning per accelerare ulteriormente la crescita dei veicoli commerciali leggeri in Cina. In questa occasione, Renault ha anche confermato il progetto di lanciare tre nuovi veicoli elettrici nell'ambito della joint venture nel giro dei prossimi due anni.