Renault: possibile apertura inchiesta emissioni diesel, titolo in deciso ribasso

Valeria Panigada 13 gennaio 2017 - 11:33

MILANO (Finanza.com)

Deciso ribasso del titolo Renault sulla Borsa di Parigi in scia all'indiscrezione dell'apertura di una inchiesta giudiziaria in Francia per le emissioni dei motori diesel. Secondo quanto riportano le agenzie Bloomberg e Radiocor, il tribunale di Parigi ha avviato una indagine sulle emissioni dei veicoli diesel di Renault. In una seduta intonata al rialzo, l'azione Renault segna un calo del 2,6% sul listino di Parigi, dopo essere arrivata a perdere quasi il 5%.

Già questa estate, il Financial Times aveva rivelato di possibili irregolarità sulle emissioni da parte della casa automobilistica francese, coperte dall'Eliseo. Secondo il quotidiano, il rapporto della Commissione francese su Renault, avviato a seguito del Dieselgate e pubblicato a fine luglio, avrebbe omesso dettagli significativi.