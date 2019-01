Renault: per il dopo Ghosn spunta una doppia nomina, Senard e Bollorè (France Press)

Alessandra Caparello 22 gennaio 2019 - 16:32

MILANO (Finanza.com)

Secondo indiscrezioni raccolte dall'agenzia France Press, per il gruppo Renault per il dopo Ghosn potrebbe profilarsi una doppia guida con Jean-Dominique Senard, attuale presidente di Michelin, che dovrebbe diventare presidente e Thierry Bollore' amministratore delegato. Giovedì il cda del gruppo per la nomina del successore di Carlos Ghosn che è attualmente in carcere a Tokyo.