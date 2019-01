Renault: il cda ha deciso, nominati Senard e Bolloré per il dopo Ghosn

Valeria Panigada 24 gennaio 2019 - 16:07

MILANO (Finanza.com)

Renault volta pagina e nomina i successori di Carlos Ghosn, attualmente in arresto a Tokyo. Il consiglio di amministrazione della casa automobilistica francese, riunitosi oggi, ha deciso di adottare una nuova governance e nominare Jean-Dominique Senard alla presidenza del gruppo, e Thierry Bolloré come nuovo amministratore delegato. Confermate dunque le indiscrezioni di stampa che vedevano il tandem Senard-Bolloré alla guida di Renault per il dopo Ghosn. La nomina è appoggiata dallo Stato francese, primo azionista del gruppo, con una quota del 15% del capitale e circa il 22% dei diritti di voto.