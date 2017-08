Renault, firmato accordo per creare nuova jv in Iran

Valeria Panigada 7 agosto 2017 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

Renault crea una nuova joint venture in Iran. La casa automobilistica francese ha firmato un accordo con il fondo di investimento iraniano Idro e la società di import Parto Negin Naseh per creare una joint venture con un centro di ingegneria e di acquisto, per sviluppare i fornitori locali, e uno stabilimento di produzione dalla capacità di 150mila veicoli all'anno, che si aggiungerà alle capacità di produzione di Renault già esistenti nel Paese di 200mila veicoli. Le prime auto prodotte in questo stabilimento saranno la nuova Symbol e la nuova Duster.