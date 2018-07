Renault alza stime su crescita mercato auto globale

Titta Ferraro 16 luglio 2018 - 11:22

MILANO (Finanza.com)

Ilmercato auto globale quest'anno dovrebbe crescere del 3% rispetto al 2017. E' la nuova stima diffusa da Renault. In precedenza il gruppo transalpino aveva indicato un +2,5%. "Il mercato europeo dovrebbe espandersi dell'1,5% (+1% indicato in precedenza) con un aumento del 2% (+1%) per la Francia. A livello internazionale, il mercato brasiliano dovrebbe crescere del 10% (vs +5%) e il mercato russo di oltre il 10% (vs quasi il 10%). La Cina dovrebbe crescere del 5% e l'India dell'8% (contro il 6%).