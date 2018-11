Renault: Thierry Bolloré sarà ceo ad interim, avanti consolidamento alleanza con Nissan e Mitsubishi

Titta Ferraro 20 novembre 2018 - 17:42

MILANO (Finanza.com)

Ilgruppo Renault punta sul chief operating officer, Thierry Bollore, che avrebbe ottenuto anche l'appoggio del governo francese (azionista al 15%) per diventare amministratore delegato ad interim dopo lo scoppio ieri del caso Carlos Ghosn, con l'arresto a Tokyo del ceo e presidente del gruppo. Renault in una nota si dichiara "pienamente impegnata e monitora attentamente lo sviluppo della situazione". Il gruppo auto parigino, dopo lo scoppio dello scandalo Ghosn, rimarca che in questo momento Thierry Bolloré, Chief Operating Officer Groupe Renault, è specificamente responsabile della continuità del Comitato Esecutivo del Gruppo Renault, in contatto permanente con il Consiglio di Amministrazione. "Tutte le attività di governance sono operative, permettendo il normale procedere delle attività industriali e commerciali", rimarca Renault che questa sera terrà un cda.