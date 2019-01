Renault: Carlos Ghosn lascia incarico, oggi il cda per nominare successore

Valeria Panigada 24 gennaio 2019 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Nella notte Carlos Ghosn, ancora in carcere a Tokyo, ha lasciato l'incarico come presidente di Renault. "Carlos Ghosn si è appena dimesso" dalla presidenza della casa automobilistica francese, ha dichiarato il ministro francese dell'Economia e delle finanze, Bruno Le Maire, in un'intervista a Bloomberg a margine del World Economic Forum di Davos. Oggi si riunirà il Cda di Renault per nominare il successore. Nei giorni scorsi sono iniziati a circolare alcuni nomi. Secondo France Press, per il dopo Ghosn potrebbe profilarsi una doppia guida con Jean-Dominique Senard, attuale presidente di Michelin, che dovrebbe diventare presidente e Thierry Bollore' amministratore delegato.