Renault: +1,8% immatricolazioni in Francia, record di vendita per Dacia

Valeria Panigada 3 luglio 2017 - 12:26

MILANO (Finanza.com)

Ilgruppo Renault ha immatricolato nel primo semestre in Francia 360mila auto, evidenziando un aumento dell'1,8% e una quota di mercato pari al 27%. Tra i suoi marchi, Dacia ha registrato un nuovo record di vendite (+3,9%) a 64.300 unità. Alla luce di questa performance, Renault rimane ottimista sul resto dell'anno e prevede di chiudere un 2017 in aumento sul 2016, grazie anche al lancio nei prossimi mesi di nuovi modelli, come la New Captur e New Koleos.