Renault-Nissan: nuova jv con Dongfeng nei veicoli elettrici

Daniela La Cava 29 agosto 2017 - 08:12

MILANO (Finanza.com)

L'alleanza Renault-Nissan ha annunciato la nascita di eGT New Energy Automotive, una nuova joint venture con Dongfeng Motor, focalizzata sullo sviluppo e commercializzazione di veicoli elettrici sul mercato cinese. I cinesi di Dongfeng avranno il 50% della joint venture, mentre a Nissan e Renault andrà rispettivamente il 25 per cento. La produzione di veicoli elettrici, si legge in un comunicato di Nissan e Renault, dovrebbe debuttare all'inizio del 2019 e sarà realizzata nella fabbrica di Dongfeng di Shiyan, nella provincia di Hubei (Cina centrale). La capacità di produzione attesa è di 120 mila veicoli all'anno.