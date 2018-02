Renault-Nissan-Mitsubishi, firmato con DiDi Chuxing accordo di collaborazione nel car sharing in Cina

Valeria Panigada 7 febbraio 2018 - 14:18

MILANO (Finanza.com)

Renault-Nissan-Mitsubishi, la più grande alleanza automobilistica del mondo, ha annunciato oggi di aver firmato un memorandum d'intesa con DiDi Chuxing, la principale piattaforma di prenotazione di auto in Cina, per studiare un futura collaborazione commerciale su un nuovo programma di car sharing elettrico in Cina.Entro la fine del 2022, l'alleanza lancerà 12 modelli 100% elettrici in tutto il mondo, portando sul mercato 40 veicoli con tecnologie di guida autonoma. Renault-Nissan-Mitsubishi prevede ricavi pari a 240 miliardi di dollari e vendite annuali oltre i 14 milioni di unità entro la fine del 2022, rispetto ai 10,6 milioni nel 2017.