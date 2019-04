Publicis compra Epsilon sul piatto di 4,4 mld $

Daniela La Cava 15 aprile 2019 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

La francese Publicis Groupe, numero tre al mondo nel campo della pubblicità, ha annunciato questa mattina di avere raggiunto un accorso con Alliance Data Systems Corporation per rilevarela statunitense Epsilon per una cifra complessiva pari a 4,4 miliardi di dollari. Grazie a questa operazione Publicis Groupe avrà a disposizione una importante quantità di dati dei consumatori che gli permetteranno di migliorare le sue attività. Il closing è atteso nel terzo trimestre dell'anno.Epsilon è una società americana di tecnologie e di piattaforme con vasta expertise e un patrimonio considerevole di dati. Nel 2018, Epsilon ha registrato ricavi per di 1,9 miliardi di dollari, di cui il 97% negli Stati Uniti.