Psa acquista quota controllo nella cinese Jian Xin

Il gruppo Psa si rafforza in Cina. Il big francese dell'auto ha annunciato che acquisterà una partecipazione di controllo nella società cinese Jian Xin, distributore di ricambi per autoveicoli. "Questa acquisizione - si legge in una nota della società - gli permetterà di accelerare lo sviluppo della sua offerta aftermarket in Cina, prendendo così posizione in un mercato che conta 130 milioni di veicoli".