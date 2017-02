Peugeot Citroen torna a distribuire un dividendo dopo crescita volumi e utili nel 2016

Valeria Panigada 23 febbraio 2017 - 09:57

MILANO (Finanza.com)

PSA Peugeot Citroen torna a distribuire un dividendo dopo aver chiuso il 2016 con volumi e utili in crescita. La casa automobilistica francese, che in questi giorni è in trattative per acquistare le attività europee di General Motors, ha riportato nel 2016 un utile netto di 2,15 miliardi di euro, in progresso del 79% rispetto all'anno prima. Il risultato operativo corrente della sola divisione auto è salito del 19% a 2,23 miliardi. La crescita è stata sostenuta dall'aumento dei volumi: 3,15 milioni di veicoli venduti con un rialzo del 5,8%. A pesare invece la sfavorevole dinamica sul tasso di cambio, che ha frenato i ricavi scesi a 54 miliardi dai 56,3 miliardi del 2015 (a tassi di cambio costanti sono saliti del 2,1%). Forte di questa performance, Peugeot Citroen ha proposto di distribuire un dividendo per la prima volta dal 2011 e pari a 0,48 euro per azione.