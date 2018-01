Peugeot Citroen: nel 2017 vendite salite del 15,4%, record per il marchio Peugeot

Valeria Panigada 16 gennaio 2018 - 09:41

MILANO (Finanza.com)

La francese Peugeot Citroen ha venduto nel 2017 a livello globale 3.632.000 auto, in aumento del 15,4% rispetto all'anno prima. Si tratta del quarto anno consecutivo di rialzi per il gruppo automobilistico d'Oltralpe. Esclusa Opel/Vauxhall, acquistata l'anno scorso dall'americana General motors, le vendite sono salite del 2,6%. La performance è stata sostenuta soprattutto dal marchio Peugeot che ha registrato un record di vendite (+10,4%). Bene anche Citroen, le cui vendite sono aumentate del 3% in Europa, grazie a una rivoluzione stilistica e all'arrivo dei primi Suv.