Peugeot Citroen conferma esplorare una acquisizione di Opel da GM

Valeria Panigada 14 febbraio 2017 - 15:03

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo PSA Peugeot Citroen studia con General Motors una possibile acquisizione di Opel, controllata europea del costruttore automobilistico americano. Lo ha fatto sapere la stessa Peugeot, confermando le indiscrezioni di stampa. "Peugeot conferma di esaminare con General Motors numerose iniziative strategiche al fine di migliorare la sua profittabilità ed efficacia operativa, inclusa una acquisizione potenziale di Opel", si legge nella nota di Peugeot. Il titolo balza in avanti sulla Borsa di Parigi con un +4%, trainando anche Fca che segna un +2,6% a Piazza Affari. La notizia, infatti, sarebbe positiva per il gruppo Fca poiché aumenterebbe le possibilità di una fusione con GM, in quanto senza gli asset europei non ci sarebbero più sovrapposizioni di business tra Fca e General Motors.