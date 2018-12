Pernod Ricard: balzo del titolo a Parigi, fondo Elliott rileva il 2,5%

Valeria Panigada 12 dicembre 2018 - 11:23

MILANO (Finanza.com)

Pernod Ricard si mette in evidenza sulla Borsa di Parigi in scia all'offensiva del fondo Elliott. L'hedge fund americano ha fatto sapere di avere una quota superiore al 2,5% nel gruppo dei vini e dei liquori e di aver sottoposto all'amministratore delegato Alexandre Ricard una serie di raccomandazioni e indicazioni per migliorare la performance operativa a fronte di un contesto più complesso e più competitivo. Questa mattina l'azione Pernod Ricard sale in testa al listino principale Cac40 con un balzo del 3,8%.