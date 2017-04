Orange: ricavi trimestrali in crescita grazie ai servizi fissi di fibra e contenuti Tv

Valeria Panigada 27 aprile 2017 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale in crescita per Orange grazie alla fibra e ai contenuti Tv. Il colosso francese delle tlc ha chiuso il primo trimestre con ricavi in crescita dello 0,8% a 10,07 miliardi di euro, trainati dalla crescita dei servizi a rete fissa, come la fibra e i contenuti Tv, che hanno riportato un +6,3%, mentre i servizi mobile sono rimasti stabili. La base clienti è aumentata dell'1,2% attestandosi nei primi tre mesi dell'anno a 203,5 milioni di utenti. A livello geografico, bene la performance in Europa, ma anche in Africa e Medio Oriente, dove si sono aggiunti 2,7 milioni di nuovi clienti.