Ocse: disoccupazione in calo, Italia maglia nera

In calo per il secondo mese consecutivo la disoccupazione nell'area Ocse nel mese di maggio scendendo di 0,1 punti percentuali, arrivando a calare del 5,2%.Stabile la disoccupazione giovanile dell'area al 10,9%. Guardando in particolare all'Italia, il nostro paese registra un miglioramento di rilievo, ma il confronto con gli altri Paesi è negativo soprattutto per quanto riguarda la disoccupazione giovanile, la terza peggiore in assoluto dopo Grecia e Spagna.Nell'Eurozona il livello medio di disoccupazione, dice l’Istituto parigino, e' rimasto stabile a maggio all'8,4%, registrando una flessione di 0,3 punti percentuali in Italia al 10,7% e di 0,2 punti in Austria (al 4,6%) e in Spagna (al 15,8%).