Nissan scarica Ghosn: ha segnalato compensi inferiori al vero, verrà rimosso dai suoi incarichi

Titta Ferraro 19 novembre 2018 - 12:22

MILANO (Finanza.com)

Nissan Motor precisa in una nota che Carlos Ghosn ha segnalato per molti anni compensi inferiori a quelli effettivi. Nissan Motor ha condotto un'indagine interna da cui sono emerse anche molte altre pratiche scorrette, come l'uso di proprietà aziendali per scopi personali. Poiché la condotta di Ghosn costituisce palese violazione dell'obbligo di diligenza come amministratore, il ceo di Nissan Hiroto Saikawa proporrà al Consiglio di Amministrazione di rimuovere rapidamente Ghosn dai suoi incarichi.