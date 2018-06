Nexans crolla del 15% su Borsa Parigi, tagliate stime su Ebitda 2018

Daniela La Cava 18 giugno 2018 - 15:09

MILANO (Finanza.com)

Giornata nera sulla Borsa di Parigi per il titolo Nexans che cede circa il 15% dopo la revisione al ribasso delle stime per l'Ebitda 2018. Il gruppo parigino ha annunciato in di attendersi per l'intero anno un margine operativo lordo di 350 milioni di euro contro i 411 milioni del 2017 in scia al ritardo nel progetto ad alta tensione sottomarina inizialmente previsto per la seconda metà del 2018."Il dato è sotto le nostre aspettative per il 2018 che prevedevano un Ebitda di 405 milioni", sottolineano gli esperti di Equita. In questo contesto la società francese ha deciso di tagliare anche le previsioni sull'Ebitda del primo semestre 2018 che dovrebbe attestarsi a quota 150 milioni rispetto ai 211 milioni registrati nei primi sei mesi del 2017."Il titolo rimane poco interessante per noi a causa della bassa generazione di cassa e la scarsa visibilità nei prossimi anni", concludono da Equita che confermano la raccomandazione "hold" su Nexans.