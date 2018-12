Lvmh acquista gli hotel Belmond per 3,2 miliardi di dollari

Valeria Panigada 14 dicembre 2018 - 10:32

Ilcolosso francese del lusso Lvmh ha annunciato oggi l'acquisizione degli hotel Belmond per 3,2 miliardi di dollari, circa 2,82 miliardi di euro. Nel dettaglio, Lvmh sborserà 25 dollari per azione, con un premio del 40% rispetto al valore di chiusura del titolo Belmond ieri a Wall Street. L'acquisizione, che dovrebbe perfezionarsi nel primo semestre del 2019, permetterà al gruppo francese di rafforzarsi nell'universo degli hotel di lusso. Belmond è presente in 24 paesi e contra tra gli altri l'hotel Cipriani e Venezia, il Copacabana Palace a Rio de Janeiro e il Grand Hôtel Europe a San Pietroburgo.