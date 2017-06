L’Oréal: trattative in esclusiva con Natura per cessione The Body Shop

Daniela La Cava 9 giugno 2017 - 09:43

MILANO (Finanza.com)

L’Oréal ha annunciato di essere in trattative esclusive con il gruppo brasiliano Natura Cosméticos per la vendita di The Body Shop. L'offerta messa sul piatto è pari a un miliardo di euro e il closing dell'operazione è atteso entro la fine del 2017.

"Siamo felici di annunciare la nostra scelta su Natura che rappresenta il miglior proprietario che potevamo immaginare per alimentare il DNA di un marchio costruito attorno alla naturalezza ed all'etica", ha dichiarato Jean-Paul Agon, numero uno di L’Oréal, aggiungendo che Natura contribuirà allo sviluppo di The Body Shop nel lungo termine.



The Body Shop, la catena di bellezza inglese presente in più di 60 Paesi, è stata fondata nel 1976 nella cittadina di Brighton da Anita Roddick. Nel 2006 è stata acquisita da L’Oréal.