Iliad vola in Borsa, +8% in scia a traguardo 1 milione clienti in Italia

Titta Ferraro 19 luglio 2018 - 13:01

MILANO (Finanza.com)

Maggior balzo giornaliero dal 2015 per Iliad SA dopo che la società di telecomunicazioni di Xavier Niel ha annunciato il raggiungimento del traguardo si 1 milione di clienti mobili in Italia. Obiettivo raggiunto a poco più di un mese e mezzo dallo sbarco in Italia lo scorso 29 maggio. Iliad estenderà la sua offerta promozionale di chiamate illimitate e 30 GB di dati per 5,99 euro al mese ai prossimi 200.000 clienti.Il titolo Iliad segna un progresso di oltre l'8 per cento a Parigi a quota 146,10 euro.