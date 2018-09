Iliad soffre in madrepatria, ma in Italia conquista 1,5 milioni di clienti e ruba quote di mercato

Valeria Panigada 4 settembre 2018 - 10:43

Iliad soffre nella sua Francia, perdendo clienti sul mobile a vantaggio dei rivali, in primis Orange, mentre in Italia, dove ha fatto il suo ingresso da poco più di tre mesi, raggiunge speditamente gli obiettivi prefissati. Tanto che Moody’s prevede che conquisterà una quota di mercato tra il 5% e il 7% entro il 2020.

Per la prima volta dal 2012 Iliad ha perso abbonati mobile. Nei primi sei mesi del 2018 l'operatore francese ha perso 70mila clienti mobile, a causa di una più agguerrita concorrenza. "Si tratta unicamente degli abbonati alle offerte entry-level a 2 euro", ha precisato il gruppo fondato e guidato da Xavier Niel, aggiungendo che i pacchetti di fascia alta hanno invece continuato a crescere. E lo dimostra il fatto che il trend nel fisso e mobile è stato positivo nei mesi di luglio-agosto. Tuttavia, il calo, seppur atteso dal mercato, mette in evidenza le difficoltà di Iliad in Francia, soprattutto a confronto della buona performance dei suoi principali rivali: Bouygues Telecom ha raggiunto nel solo secondo trimestre di quest'anno 41mila clienti mobile, mentre Orange e Sfr hanno registrato rispettivamente 36mila e 13mila nuovi abbonati mobile.

Italia, raggiunto l'obiettivo di 1,5 milioni di clienti

Le cose per Iliad vanno meglio in Italia, dove è entrata lo scorso 29 maggio. Qui il gruppo transalpino ha raggiunto e superato l'obiettivo di 1,5 milioni di clienti mobile a inizio agosto con 635mila abbonati in appena un mese. Il modello di business di Iliad in Italia si basa su un'offerta semplice, trasparente e senza costi nascosti.

In termini finanziari, l'operatore telefonico ha registrato in Italia un fatturato di 9 milioni di euro, grazie alle attivazioni delle Sim, mentre l'Ebitda è stato negativo per 28 milioni di euro a causa delle tariffe roaming, alle spese di pubblicità e ai costi salariali e di struttura per avviare l'attività.

Per lo sviluppo del suo progetto italiano, Iliad ha finora investito 164 milioni di euro (di cui 73 milioni di euro per le frequenze acquisite da Wind/Tre), ha creato 1.500 posti di lavoro, tra diretti e indiretti, e aperto 12 uffici. Secondo Moody’s, Iliad conquisterà una quota di mercato tra il 5% e il 7% entro il 2020, ma i prezzi in forte calo renderanno molto più difficile raggiungere una quota superiore al 10%, che è l'obiettivo indicato dall'operatore francese.