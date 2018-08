Iliad non convince: titolo in rosso a Parigi dopo buona performance della concorrente Bouygues

Valeria Panigada 30 agosto 2018 - 12:49

MILANO (Finanza.com)

Iliad non convince gli investitori che dubitano sulla sua capacità di attrarre nuovi clienti. Soprattutto dopo la buona performance dei suoi principali concorrenti in Francia: Bouygues Telecom ha annunciato oggi di aver raggiunto nel secondo trimestre di quest'anno 41mila clienti mobile, mentre Orange e Sfr hanno registrato rispettivamente 36mila e 13mila nuovi abbonati mobile. Iliad pubblicherà i risultati martedì prossimo, il 4 settembre, e gli investitori temono che il gruppo sbarcato a fine maggio in Italia possa diffondere risultati commerciali deludenti. Il titolo Iliad cede sulla Borsa di Parigi quasi 6 punti percentuali (-5,87%) scambiando a 113,80 euro.