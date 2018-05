Hermes: vendite salgono a 1,39 mld di euro nel primo trimestre, oltre le attese

Daniela La Cava 3 maggio 2018 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Vendite trimestrali migliori delle aspettative per la francese Hermes. Il gruppo europeo del lusso ha archiviato il primo trimestre dell'anno con ricavi consolidati pari a 1,394 miliardi di euro, in rialzo dell'11% a tassi di cambio costanti. Una crescita, sottolinea la società, che ha riguardato tutte le linee di business e tutte le aree geografiche. Il risultato è superiore alle attese del mercato che indicava un giro d'affari di 1,37 miliardi di euro.Per quanto riguarda le prospettive di medio termine Hermes "conferma, malgrado le incertezze economiche, geopolitiche e monetarie su scala globale, un ambizioso obiettivo di crescita per il giro d'affari a tassi di cambio costanti".