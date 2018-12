Gilet Gialli, Macron verso aumento salario minimo: 'stato di emergenza economico e sociale'

Laura Naka Antonelli 11 dicembre 2018 - 07:30

MILANO (Finanza.com)

Travolto dalla rabbia dei gilet gialli, il presidente francese Emmanuel Macron si appresta a varare alcune misure sociali, nella speranza di sedare la collera del proprio popolo, come l'aumento del salario minimo. Lo ha annunciato lui stesso, nel corso di un suo intervento televisivo."Vedo uno stato di emergenza sociale ed economico della Francia: ne usciremo bene tutti insieme, lo voglio per la Francia, siamo apripista per noi e per gli altri. Non possiamo restare divisi. Attraversando questa crisi, riconcilieremo i francesi", ha detto il presidente, aggiungendo: "Prenderò misure già questa settimana"."Quando la violenza si scatena, la libertà finisce", ha detto Macron, ammettendo tuttavia che "la profonda rabbia" contro il governo francese è giustificata.