Francia: rendimento in aumento nell’asta di decennali

Luca Fiore 7 giugno 2018 - 13:17

MILANO (Finanza.com)

Questa mattina il Tesoro francese ha collocato titoli per complessivi 8,997 miliardi di euro, all’estremo superiore del range inizialmente fissato. In particolare, sono stati collocati decennali per 3,39 miliardi di euro con un rendimento in aumento dallo 0,81 allo 0,9 per cento. Il tasso di copertura è passato da 1,88 a 1,92 volte.