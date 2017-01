Francia: rendimenti in aumento nell’asta di titoli a lungo termine

Luca Fiore 5 gennaio 2017 - 13:03

MILANO (Finanza.com)

L'Agence France Tresor (Aft) ha collocato Oat (Obligations assimilables au trésor) a lungo termine per 9,5 miliardi di euro. Nel dettaglio, sono stati allocati titoli con scadenza 2026 a un rendimento medio dello 0,78%, in aumento rispetto allo 0,46% dell’asta precedente mentre nel caso dell’OAT 2036 il dato è passato dall’1,05 all’1,49%. Il bond 2045 rende l’1,76%, contro l’1,01% dell’asta di settembre, mentre per quello con scadenza 2066 l’incremento è stato dall’1,43 al 2,02%.