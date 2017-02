Francia: rendimenti in aumento nell’asta di decennali

Luca Fiore 2 febbraio 2017 - 11:24

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro francese ha collocato poco meno di 4 miliardi di euro (3,996 miliardi) in titoli decennali registrando un rendimento medio dell’1,07%, in decisa crescita rispetto allo 0,78% registrato nell’asta dello scorso 5 gennaio. Il tasso di copertura si è attestato a 2,087. Allocati anche bond 2031 per 2,998 miliardi a un rendimento medio dell’1,48% (dall’1,14%) e un tasso di copertura di 1,818.