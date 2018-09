Francia: immatricolazioni auto balzano del 40% ad agosto. Brilla Fca con Jeep e Alfa Romeo

Daniela La Cava 3 settembre 2018 - 12:57

MILANO (Finanza.com)

Il mercato dell'auto francese mette il turbo ad agosto. Secondo i dati diffusi da Ccfa, il comitato dei costruttori di auto in Francia, il mese scorso le vendite sono salite del 40% a 150.391 unità, mentre il saldo dei primi 8 mesi vede 1.513.933 di auto immatricolate, in crescita dell'8,9 per cento. Tra le case automobilistiche transalpine, crescita a doppia cifra sia per Psa (+22,7%) sia per Renault (+52,4%). Volano le vendite di Fca che un rialzo delle vendite del 92% sostenute dalle brillanti performance di Alfa Romeo e Jeep. Un mese in forte crescita anche il gruppo tedesco Volkswagen, con le immatricolazioni di agosto che sono salite di quasi il 50 per cento.