Francia: governo pronto a lanciare nuovo piano di privatizzazioni (Les Echos)

Valeria Panigada 13 giugno 2018 - 10:40

MILANO (Finanza.com)

Ilgoverno francese avrebbe deciso di lanciare un nuovo piano di privatizzazioni, che includerebbe la vendita delle quote di Aeroports de Paris ed Engie in mano allo Stato. Lo ha riportato oggi il quotidiano francese Les Echos, secondo cui una bozza della nuova legge sulle privatizzazioni sarà presentata al consiglio dei ministri lunedì prossimo. Secondo quanto dichiarato dal ministro delle finanze Bruno Le Maire in una intervista a Les Echos, lo Stato non dovrebbe essere coinvolto nella gestione delle imprese.