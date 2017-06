Francia: anche il ministro della giustizia Bayrou si dimette

Valeria Panigada 21 giugno 2017 - 11:41

MILANO (Finanza.com)

Ilgoverno del neo presidente francese Emmanuel Macron inizia a perdere pezzi. Oggi il ministro della Giustizia, Francois Bayrou, leader del partito di centro Modem e alleato chiave di Macron, ha annunciato le sue dimissioni in scia allo scandalo che ha travolto nei giorni scorsi il suo partito sui fondi europei usati in modo irregolare. Bayrou dovrebbe tenere una conferenza stampa questo pomeriggio alle 17.00. Anche Marielle de Sarnez, ministra degli Affari europei, ha annunciato le sue dimissioni dal governo. Non solo. Ieri erano arrivate quelle del ministro della Difesa, Sylvie Goulard.