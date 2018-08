Francia alle prese con il deficit/Pil, nel 2018 e 2019 non riuscirà a ridurlo

Valeria Panigada 27 agosto 2018 - 12:49

MILANO (Finanza.com)

LaFrancia non riuscirà a ridurre il deficit/Pil sia nel 2018 sia nel 2019 a causa di una crescita dell'economia più bassa del previsto. Secondo le ultime elaborazioni del governo che trapelano dai quotidiani francesi, quest'anno il deficit/Pil rimarrà stabile al 2,6% (sui livelli del 2017) mancando l'obiettivo di riduzione al 2,3%. Lo stesso succederà l'anno prossimo con deficit/Pil che non riuscirà a diminuire e che dovrebbe invece rimanere in area 2,6-3 per cento, di cui lo 0,9% sarà legato all'introduzione della Cice (Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, ossia il credito di imposta per la competitività e il lavoro).