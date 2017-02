Francia: Villeroy, per alzare crescita servono riforme strutturali

Titta Ferraro 13 febbraio 2017 - 10:42

Il governatore della Banque de France, François Villeroy de Galhau, ritiene che la Francia abbia bisogno di riforme strutturali per stimolare la crescita economica a un ritmo maggiore rispetto all'1,3% previsto per l'anno in corso che è ancora un livello di espansione "insufficiente".