Francia, Macron: se ci fosse referendum stile Brexit probabilmente stesso risultato

Laura Naka Antonelli 22 gennaio 2018 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

Risposta choc del presidente francese Emmanuel Macron che, alla domanda del giornalista della BBC se in Francia si otterrebbe lo stesso risultato del Regno Unito in caso di referendum in stile Brexit, ha risposto:"Sì, probabilmente. Si, in un contesto simile. Ma abbiamo un contesto molto diverso in Francia".In ogni caso, ha sottolineato, "da quello che vedo, la classe media e la working class e anche i più anziani, ritengono di non aver beneficiato sia degli ultimi decenni che dei cambiamenti apportati dall'Unione europea"-