Francia: Macron perde consensi, in calo di 11 punti in un mese

Valeria Panigada 30 agosto 2017 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

Ilpresidente della Francia, Emmanuel Macron, perde consensi. Secondo un sondaggio mensile Bva per Orange e La Tribune pubblicato oggi, l'inquilino dell'Eliseo ha visto la sua popolarità scendere di 11 punti in un mese, con ormai la minoranza dei francesi che lo sostiene. Il sondaggio mostra che ad agosto soltanto il 43% dei francesi ha una buona opinione di Macron, contro il 54% registrato a luglio. Il 55% dei francesi non ha invece fiducia verso il giovane presidente. Sul piano politico, Macron perde consensi soprattutto tra i simpatizzanti dei Repubblicani.