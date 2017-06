Francia: Macron conquista la maggioranza assoluta in Parlamento, astensione record

Valeria Panigada 19 giugno 2017 - 07:51

Emmanuel Macron conferma la sua vittoria al secondo turno delle elezioni legislative in Francia, conquistando la maggioranza assoluta in Parlamento. Nel turno definitivo delle elezioni, il suo partito En Marche! raccoglie 360 seggi sui 577 dell'Assemblea Nazionale. Un numero inferiore alle previsioni (oltre 400) e alla valanga di settimana scorsa, ma comunque oltre la soglia della maggioranza assoluta pari a 289 seggi. All'opposizione la destra dei Républicains, con circa 130 seggi. Riesce a entrare in Parlamento anche il Front Nationale di Marine Le Pen con 9 deputati. Numeri record per l'astensione arrivata al 56%.