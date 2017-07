Francia: EdF dovrà chiudere fino a 17 reattori

Titta Ferraro 10 luglio 2017 - 14:29

MILANO (Finanza.com)

Electricite de France, operatore controllato dallo Stato francese e che detiene 58 reattori nucleari in Francia, potrebbe dovere chiudere fino a 17 reattori per soddisfare i piani del governo per ridurre del 50% la quota di energia atomica nella produzione elettrica entro il 2025. Lo ha riferito oggi il ministro dell'ecologia francese, Nicolas Disse Hulot, in un'intervista radiofonica. Il ministro ha rimarcato che il numero esatto non è ancora chiaro poiché non è ancora stato sviluppato tutto il piano clima.