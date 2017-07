Francia: +1,6% per il mercato auto francese a giugno. Giù Renault, bene Psa e Fca

Daniela La Cava 3 luglio 2017 - 08:54

MILANO (Finanza.com)

Il mercato dell'auto francese sale nel mese di giugno. Secondo i dati comunicati dal comitato dei costruttori di auto transalpino (Comité des constructeurs français d'automobiles, CCFA), le immatricolazioni di nuove vetture sono cresciute dell'1,6% a 230.940 unità. Tra i marchi nazionali, mese negativo per Renault che ha visto le vendite scivolare del 5,4%, mentre Psa ha segnato un progresso del 4,9 per cento. Il gruppo Fca ha battuto il mercato, chiudendo il mese di giugno con le vendite d'Oltralpe in rialzo del 6,8 per cento. Positivo il saldo del primo semestre per il mercato dell'auto in Francia che si è concluso con un progresso del 3% a 1.135.281.