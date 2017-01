Europa: in Francia e Benelux Air Liquide rafforza partnership a lungo termine con ArcelorMittal

Riccardo Designori 10 gennaio 2017 - 11:24

MILANO (Finanza.com)

Air Liquide e ArcelorMittal hanno fatto sapere di aver recentemente firmato due contratti per il rinnovo a lungo termine della fornitura di ossigeno, azoto ed argon ai siti produttivi di ArcelorMittal nelle aree industriali portuali di Fos-sur-Mer e Dunkerque in Francia.



ArcelorMittal è il maggiore produttore al mondo di acciaio, Air Liquide con i 4.700 chilometri di tubazioni gestite in Europa detiene la rete più estesa al mondo.



Air Liquide ha rafforzato anche la sua posizione in Belgio a Gand, firmando un nuovo contratto di fornitura a lungo termine con ArcelorMittal, per supportare la crescita delle sue esigenze di gas industriale. Nell'ambito di questo nuovo contratto, Air Liquide estenderà la sua rete di tubazioni in Benelux.



"Siamo lieti di rafforzare la nostra partnership con ArcelorMittal, un cliente strategico per il Gruppo”, ha dichiarato Guy Salzgeber, Senior Vice-President e membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Air Liquide che supervisiona Europe Industries, evidenziando come “Air Liquide dimostra la sua capacità di continuare a capitalizzare i suoi attuali asset ad elevate prestazioni, in particolare la sua rete di tubazioni europea, e di svilupparli ulteriormente”.



“Questo nuovo step illustra la capacità di Air Liquide di supportare la transizione dell'industria siderurgica europea verso un acciaio ad elevato valore aggiunto. La nostra collaborazione di lunga data con ArcelorMittal ci aiuterà inoltre a rinforzare la nostra presenza in diversi importanti bacini industriali in Francia ed in Belgio”, ha concluso il suo commento il manager del gruppo francese.