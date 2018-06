Engie: accordo per cessione 69,1% Glow a Global Power Synergy - Errata Corrige

Daniela La Cava 20 giugno 2018 - 09:03

MILANO (Finanza.com)

La notizia pubblicata alle 8.58 contiene un errore. Di seguito la notizia corretta:La francese Engie ha annunciato questa mattina di avere raggiunto un accordo con il gruppo thailandese Global Power Synergy Public Company relativo alla vendita della sua partecipazione in Glow, produttore indipendente di energia quotato sulla piazza finanziaria thailandese. Il valore dell'operazione è di circa 2,6 miliardi di euro, con il closing atteso entro la fine del 2018. "Questa vendita - spiega la società in una nota - rientra nella strategia di Engie di ridurre l'impronta di carbone e concentrarsi sulle attività a basse emissioni di carbonio, sulle infrastrutture e sulle soluzioni per i clienti". La transazione avrà un impatto sul debito netto consolidato, riducendolo a 3,3 miliardi di euro.