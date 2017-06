Elezioni legislative Francia: Macron verso una maggioranza assoluta

Valeria Panigada 12 giugno 2017 - 08:14

MILANO (Finanza.com)

Un mese dopo la sua entrata all'Eliseo, Emmanuel Macron ha guadagnato una posizione di forza per assicurarsi la maggioranza assoluta dopo il primo turno delle legislative di ieri, dove il suo partito En Marche ha battuto i suoi avversari. Secondo gli ultimi risultati, il movimento del presidente è arrivato decisamente in testa con oltre il 32% (32,3%). Il secondo e ultimo turno delle legislative in Francia si terrà domenica 17 giugno.