Elezioni Francia: vittoria Macron elimina nei prossimi messi rischio politico europeo (analisti)

Alberto Bolis 8 maggio 2017 - 13:28

MILANO (Finanza.com)

"Poiché i sondaggi indicano che le elezioni tedesche non porteranno ad alcuna sorpresa negativa, la vittoria di Macron elimina, almeno per i prossimi mesi, il rischio politico europeo, che era invece aumentato drasticamente in seguito al referendum britannico e alle elezioni statunitensi". E' il commento post elezioni francesi di Benjamin Melman, Head of Asset Allocation and Sovereign Debt di Edmond de Rothschild Asset Management, secondo cui l'esito delle elezioni è positivo per l'andamento del mercato azionario dell'Eurozona e per le obbligazioni subordinate. "Da più di un anno, infatti, molti investitori non europei hanno venduto in modo massiccio le loro esposizioni in azioni europee e i flussi sono tornati positivi solo di recente", spiega Melman.